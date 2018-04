Bolsa de Tóquio fecha em queda de 1,5% A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão desta quinta-feira em baixa, afetada por vendas amplas, após a forte queda de Wall Street ontem e a apreciação do iene ante o dólar terem mantido os investidores na defensiva. O índice Nikkei-225 perdeu 146,59 pontos (-1,5%), fechando em 9.620,14 pontos, o menor nível desde 19 de agosto. Com o desempenho desta quinta-feira, o mercado japonês completou três sessões seguidas em baixa. O índice Topix, barômetro do movimento da primeira etapa da sessão, fechou em 937,67 pontos, com queda de 16,25 pontos (-1,7%). O ambiente negativo foi determinado, principalmente, pelo declínio de 2,5% do Nasdaq ontem, por conta do alerta de faturamento da Nortel Networks, assim como pela acentuada desvalorização da varejista Daiei. O alerta da Nortel não foi considerado uma surpresa total, diante da piora do mercado de telecomunicações, mas os investidores continuaram respondendo com vendas de ações de companhias fabricantes de equipamentos relacionados ao setor, como as da Fujitsu e a NEC. A Fujitsu perdeu 1,4% e a NEC, 1,2%. No front doméstico, as vendas pesadas das ações da varejista Daiei reaqueceram as preocupações sobre possíveis riscos de crédito. A Daiei encerrou em baixa de 7,8%. A depreciação do dólar abaixo de 118 ienes em Tóquio seguiu reduzindo o interesse por empresas com forte dependência em exportações, como a Sony, que encerrou o pregão em queda de 3,2%. Hong Kong fecha em baixa de 0,68% As ações fecharam em queda na Bolsa de Hong Kong, com o setor imobiliário liderando as perdas entre as blue chips. O índice Hang Seng fechou em queda de 69,10 pontos (0,68%), em 10.061,15 pontos. Na Bolsa da Coréia do Sul, o mercado foi sustentado por busca de papéis baratos no final do pregão. O movimento garantiu fechamento em alta de 0,89 ponto (0,12%) ao índice Kospi, em 724,14 pontos. Nos quatro pregões anteriores a bolsa havia fechado em baixa, influenciada por incerteza em relação ao desempenho do mercado acionário norte-americano. Em Taiwan, as ações fecharam de lado, com compras de última hora de fabricantes de chips de memória minimizando os efeitos da queda ontem em Wall Street. O índice composto encerrou a sessão registrando alta de 11 pontos (0,23%), em 4.800,63 pontos. Na Indonésia, o índice JSX fechou em baixa de 4,04 pontos (0,91%), em 438,92 pontos, influenciado pelas perdas em Nova York. Na Malásia, o mercado foi pressionado por vendas programadas por fundos estrangeiros. No fim do dia, o índice composto operava em 715,14 pontos, queda de 9,58 pontos (1,32%). Na Bolsa das Filipinas, as preocupações com questões fiscais eliminaram o efeito positivo da divulgação no início do dia de PIB no segundo trimestre melhor do que se esperava. O índice PSE recuou 3,15 pontos (0,28%) e fechou em 1.105,96 pontos. Na Tailândia, o índice SET caiu 2,99 pontos (0,82%) e encerrou o pregão em 362,14 pontos. Em Cingapura, o índice Strait Times fechou em queda de 14,55 pontos (0,97%), em 1.490,35 pontos. As informações são da Dow Jones.