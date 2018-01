Bolsa de Tóquio fecha em queda de 1,6% A Bolsa de Tóquio teve nova baixa hoje. O índice Nikkei-225 caiu 138,7 pontos (-1,6%), para 8.517 pontos. O Topix teve queda de 14,38 pontos (1,7%), para 839,6 pontos. As ações de bancos lideraram as baixas do dia, devido à crescente preocupação de que o setor possa sofrer reformas mais severas após uma inspeção especial que será realizada neste mês pelo governo nas instituições do país. O ministro da economia, Heizo Takenaka, fez um novo apelo para que os bancos trabalhem sério para se livrar dos créditos podres que, segundo ele, é a principal razão para a deflação no Japão. As ações do Mizuho Holdings caíram 4,8% e os papéis do UFJ, 5,2%. Segundo analistas, o pacote de estímulo econômico nos EUA detalhado ontem por George W. Bush desapontou os investidores. A avaliação foi que o plano não proporcionará um grande estímulo ao mercado acionário norte-americano. As ações da Konica e da Minolta fecharam em queda de 1,9% e 4,5%, respectivamente. As duas empresas anunciaram um plano de fusão ontem e analistas questionam se a nova companhia terá condições de competir com suas principais rivais no mercado global de copiadoras. A Bolsa de Tóquio também passou hoje por um movimento de ajuste de carteiras, com vendas de posições cruzadas. Apesar das recentes perdas, operadores afirmam que o Nikkei-225 deverá se manter na casa dos 8.500 nesta semana, considerado como um nível psicológico importante. Os fundos públicos, afirmam, tentam manter o índice neste patamar, para evitar que ele volte a seu menor nível em 19 anos, como ocorreu no final de 2002. As informações são das agências internacionais.