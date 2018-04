Bolsa de Tóquio fecha em queda de 2,5% As ações fecharam em queda forte na Bolsa de Tóquio, após pregão de liquidez bastante reduzida, o que proporcionou ambiente para realização de lucros e vendas arbitrárias antes da reunião do Banco Central norte-americano de amanhã. O índice Nikkei encerrou o dia em 9.747,82 pontos, queda de 251,97 pontos (2,5%). O enfraquecimento do dólar para os níveis de 119 ienes levou participantes a desfazerem-se de papéis de companhias cuja receita é formada por exportações, como do segmento de automóveis. As ações da Toyota fecharam em queda de 2,5% e as da Nissan recuaram 2,2%. Os papéis da Honda encerraram o pregão em queda de 2,2% e os da Mazda perderam 4,7%. As blue chips de tecnologia recuaram intensamente, devolvendo os ganhos da semana passada. Entre elas, Sony, que fechou em baixa de 4,6%. As ações da Yakult caíram 10,3%, por causa de informações publicadas na imprensa de que estaria envolvida em operações ilegais. A empresa negou. Bolsas asiáticas têm liquidez reduzida A liquidez reduzida e a cautela predominaram na maioria dos mercados da Ásia refletindo as expectativas sobre a reunião de amanhã do Comitê de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve. Refletindo esse ambiente, os índices referenciais fecharam com desempenhos divergentes, mas nenhum conseguiu mover-se mais ou menos do que 1%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng cedeu 54,14 pontos (-0,54%), para fechar em 9.959,92 pontos, puxado pelos papéis do setor imobiliário, que foram atingidos pelas vendas de projetos residenciais a preços abaixo do custo. Entre as ações do setor, as do Sun Hung Kai Properties terminaram o dia com retração de 2,3%. Em Seul, o índice Kospi fechou com alta leve de 2,94 pontos (+0,42%), em 695,39 pontos, com os investidores citando a performance relativamente estável de Wall Street na sexta-feira como fator de sustentação dos preços das ações. Na Malásia, o índice KLSE também fechou com ganho modesto, subindo 0,85 ponto (+0,12%), para 724,03 pontos. Em Taipé, o índice Taiwan Weighted fechou praticamente no nível de sexta-feira, somando apenas 0,63 ponto (+0,01%), para 4.852,07 pontos. O mesmo aconteceu com Cingapura, onde o índice Straits Times regrediu 0,37 ponto (-0,02%), para encerrar a sessão em 1.486,44 pontos. Nas Filipinas, o índice PSE Composto caiu 3,79 pontos (-0,34%), para 1.098,58 pontos. O mercado de Bangcoc não abriu.