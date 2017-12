Bolsa de Tóquio fecha em queda de 3,2% A Bolsa de Tóquio fechou em forte queda, reagindo às perdas de Wall Street na sexta-feira e ao impacto sobre as ações das empresas exportadoras da desvalorização do dólar para uma nova mínima em três anos. O índice Nikkei-225 terminou a sessão em 10.045,34 pontos, com declínio de 328,12 pontos (3,2%). A queda percentual foi a quarta maior deste ano. O Topix, índice amplo que reflete o movimento de todos os ativos da sessão matutina, cedeu 24,14 pontos (2,4%), para 995,28 pontos. O ambiente para as perdas começou a ser gerado na sexta-feira, quando o Dow Jones retrocedeu 0,69% e o Nasdaq, 1,57%. Nessa manhã, o dólar chegou a recuar a 107,49 ienes, tirando recursos das exportadoras, que deverão ter dificuldades em manter preços competitivos de suas mercadorias com um iene forte. Além disso, o lucro dessas companhias no mercado norte-americano deve ficar mais enxuto quando houver a conversão de dólar fraco para iene forte. As expectativas sobre a reunião do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, marcada para amanhã, também colocaram os investidores na trincheira de vendas. "Não faltaram pretextos para a realização de lucros nessa segunda-feira: a expectativa com o Fomc, a liqüidação de derivativos mais para o final da semana e também a divulgação do relatório tankan, na quinta-feira", comentou um operador. Entre as exportadoras que ficaram no limbo nessa segunda-feira estavam a Tokyo Electron, que recuou 5,6% e a Canon, que ostentou baixa de 2,4%. A Seiko Epson caiu 6,7%. As ações das gigantes de eletrônicos tiveram um dia ativo. A NEC recuou 6,9%; a Toshiba, 5,1% e a Fujitsu, 7,3%. O Softbank, papel que serve de termômetro do interesse de investidores individuais, teve uma desvalorização de 7,2%. As montadoras e fabricantes de autopeças também recuaram. A Nissan desvalorizou-se 2,7%; a Mazda, 2,9% e a Bridgestone, 2,5%.