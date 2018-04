Bolsa de Tóquio fecha estável A Bolsa de Tóquio fechou com o índice Nikkei-225 estável, em leve alta de 0,07 ponto, em 11.976,35 pontos. Uma realização de lucros em algumas blue-chips de tecnologia contrabalanceou as compras de papéis de segunda linha estimuladas por expectativas para uma recuperação econômica, segundo traders. As atenções do mercado estiveram voltadas para o desempenho dos papéis dos grandes bancos, que divulgaram resultados na sexta-feira e revelaram um aumento significativo no volume de empréstimos podres. As ações de três dos quatro megabancos fecharam em queda (Mitsubishi Tokyo Financial Group -2,5%; Sumitomo Mitsui Banking -3,8%; UFJ Holdings -5,3%; Mizuho Holdings +0,3%). As negociações dos investidores estrangeiros foram relativamente calmas por causa do feriado de hoje nos EUA. O Topix, barômetro amplo do movimento de todos os papéis da primeira etapa da sessão, fechou em queda de 7,50 pontos (0,7%), em 1.131,93 pontos.