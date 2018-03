Bolsa de Tóquio fecha no maior patamar em 9 meses A bolsa de Tóquio encerrou a quarta-feira em alta de 0,57%, no maior fechamento em nove meses, depois de se aproximar do maior nível em seis anos e meio. Ações da Toyota Motor e de outras companhias exportadoras se valorizaram com expectativas de melhora de previsão de resultados trimestrais. Empresas de energia elétrica, incluindo a Kawasaki Electric Power, registraram ganhos com melhora da classificação decidida por corretora, enquanto papéis de siderúrgia, como JFE Holdings, ampliaram ganhos com previsão de lucro maior e consolidação da indústria. "Investidores estão preferindo ações com alta liquidez e ações que ficaram para trás no rally", disse Yasuo Yabe, diretor de vendas da Meiwa Securities, acrescentando que tanto estrangeiros quanto investidores locais foram compradores ativos. O mercado também obteve apoio de dúvidas sobre a possibilidade do Banco do Japão elevar juros no próximo mês. O presidente da autoridade monetária, Toshihiko Fukui, disse à Reuters em entrevista na terça-feira que o banco central prefere errar por cautela enquanto os dados da economia apontarem sentidos diferentes.