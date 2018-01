Bolsa de Tóquio fecha último pregão de 2002 em -1,6% A Bolsa de Tóquio encerrou o último dia de negócios de 2002 em baixa, com as ações de alta tecnologia acompanhando as perdas de ativos do mesmo grupo na sexta-feira nos Estados Unidos e com as preocupações sobre as crescentes tensões envolvendo o Iraque e a Coréia do Norte. O Nikkei-225 encerrou a meia sessão desta segunda-feira em queda de 135,10 pontos (-1,6%), em 8.578,95 pontos, o que correspondeu ao nível mais baixo de fechamento no ano desde 1982. O volume negociado nesta segunda-feira despencou para 251,55 milhões de ações na primeira sessão, dos 489,03 milhões de papéis movimentados na sessão completa de sexta-feira. O Topix caiu 5,96 pontos (-0,7%), para 843,29 pontos nesta segunda-feira. No ano, o Nikkei-225 fechou com queda de 18,63%. Da máxima de 2002, que foi de 11.979,85 pontos, em 23 de maio, o índice recuou 28%. As informações são da Dow Jones.