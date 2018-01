Bolsa de Tóquio registra alta de 1,08% Os ganhos das ações de empresas de alta tecnologia e o fortalecimento dos papéis com preços baixos fizeram com que a Bolsa de Tóquio fechasse em alta, com o índice Nikkei-225 em +1,08%. Os investidores mostraram-se relutantes, evitando assumir novas posições na véspera da reunião do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, o BC dos EUA. Os participantes do mercado esperam que a instituição reduza as taxas de juro na quarta-feira. Segundo os operadores, o mercado deverá se decepcionar caso venha um corte de apenas 25 pontos-básicos, mas uma queda de 50 pontos-básicos deverá encorajar a ampliação de posições. Paralelamente, a divulgação dos dados sobre produção industrial japonesa, que apontaram um crescimento de 1,5% em dezembro, na comparação com novembro, também ajudaram a melhor o humor dos participantes do mercado japonês. As informações são da agência Dow Jones.