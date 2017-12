Bolsa de Tóquio sobe 0,04% Os negócios na Bolsa de Tóquio foram marcados por reações sem euforia a balanços e prognósticos apresentados por companhias locais e os dois principais índices referenciais do mercado em territórios distintos. O Nikkei-225 interrompeu a seqüência de quatro sessões em queda e terminou o dia com alta marginal de 4,17 pontos (0,04%), em 10.83,61 pontos. O Topix, índice de abrangência maior que acompanha o movimento de todos os ativos da primeira sessão, completou cinco dias em baixa, o que não ocorria desde abril. O índice recuou 2,62 pontos (0,3%), para 1.047,51 pontos. O Nikkei voltou ao positivo graças à procura de barganhas e coberturas de vendidos em blue chips como TDK e KDDI, mas a queda de 0,44% do Nasdaq, ontem, limitou uma demanda mais forte por ativos de tecnologia. A TDK subiu 1,3%, depois que a empresa fabricante de fitas e outros produtos eletrônicos informou que seu lucro triplicou para 14,13 bilhões de ienes no trimestre de outubro a dezembro. A KDDI, segunda maior operadoras de telefonia do Japão, subiu 3,32%, depois que anunciou lucro de 37,5 bilhões de ienes no trimestre de outubro a dezembro, o que correspondeu a um crescimento de 21% sobre o resultado do mesmo período de 2002. A Canon caiu 2,7%, com realizações mesmo após a empresa registrar lucro recorde no trimestre. A Fujitsu caiu 1,8% e a NEC, 1,9%. A Toshiba terminou o dia estável. Essas três grandes fabricantes de eletrônicos industriais anunciaram, ontem, lucros acima do esperado no período de outubro a dezembro, mas a acirrada competição no mundo global deve continuar pressionando as margens de lucro futuros. "Todos os resultados vieram em linha com as estimativas, mas os preços das ações tiveram uma reação limitada", comentou o gerente-geral da Chuo Securities, Masatsugu Okeya. As ações da Nintendo despencaram 6,7%, no mercado de Osaka, em uma reação à redução de 10% da previsão de lucro da empresa para o ano completo, que termina em março. A Nintendo disse que as vendas pré-natalinas não foram suficientes para que a empresa atingisse suas metas de vendas e lucro. Okeya destacou que a trajetória do câmbio deverá continuar pautando os negócios na próxima semana, especialmente atento aos sinais antecipados sobre os debates do encontro do G-7.