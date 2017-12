Bolsa de Tóquio sobe 0,6% A Bolsa de Tóquio fechou em alta, com investidores na expectativa de que os balanços que começam a ser divulgados na semana que vem trarão boas notícias. Dessa forma, investidores recolheram papéis como Sony, Matsushita e Advantest. No fim do dia, o índice Nikkei registrava valorização de 68,31 pontos (0,6%), em 11.069,01 pontos. As ações da Sony subiram 1,8%. Os papéis da companhia têm atraído a atenção de investidores institucionais e individuais, os quais esperam aumento na demanda por equipamentos domésticos eletrônicos digitais. O resultado da Sony será divulgado na próxima quarta-feira. As ações da Toyota não contabilizaram a notícia de que a montadora subiu em 2003 ao segundo lugar no ranking de vendas mundiais do segmento, superando a Ford pela primeira vez em sua história. Traders disseram que as preocupações com o contínuo fortalecimento do iene minimizaram os efeitos favoráveis da informação. As ações da Toyota fecharam estáveis. Os setores de seguros, de construção e papel e celulose atraíram os investidores domésticos.