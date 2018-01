Bolsa de Tóquio sobe 1,6% em sessão mais curta A Bolsa de Tóquio subiu em seu primeiro pregão deste ano. O Nikkei-225 terminou em alta de 134,38 pontos (1,57%), a 8.713,33 pontos. O Topix teve valorização de 2%, com alta de 16,78 pontos para 860,07 pontos. O mercado japonês estava fechado desde o dia 30 de dezembro, devido ao feriado de Ano Novo e funcionou hoje por apenas meio período. A maioria das ações negociadas em Tóquio operou em alta, com investidores reagindo aos ganhos registrados em Nova York na semana passada. Operadores avaliam que as ações permanecerão sob pressão pelo menos até fevereiro, a menos que o governo adote novas medidas para conter a deflação. As ações de tecnologia abriram em forte alta, mas reduziram os ganhos no final do pregão. Coréia sobe com possível saída diplomática As bolsas da Ásia voltaram a exibir desempenhos divergentes, com os investidores divindindo as atenções entre os fatos locais e as perspectivas otimistas para Wall Street. A Bolsa da Coréia do Sul fechou em alta, com o sentimento melhorando diante das esperanças de que surja uma solução diplomática para a ameAça da Coréia do Norte de retomar sua produção nuclear. O índice Kospi fechou em 666,71 pontos, com alta de 5,61 pontos (+0,85%). "As questões geopolíticas seguem afetando o sentimento do investidores no momento, mas não com a magnitude do observado no ano passado", comentou o gerente de fundos da Seul Investment Trust & Management, Oh Sung-min. "Do lado da oferta, os estrangeiros voltaram a comprar, o que animou o mercado também", completou. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 82,11 pontos (+0,86%), encerrando o dia em 9.665,96 pontos. A alta foi creditada à expectativas positivas quanto ao pacote de estímulo econômico que o governo Bush deve anunciar para os EUA e sobre o pronunciamento do executivo-chefe de Hong Kong na quarta-feira. Em Bangcoc, os sinais de fortalecimento do crescimento econômico local e as expectativas de que os bancos comerciais deverão reduzir suas taxas de juros deram impulso à bolsa, levando o Thai Set a somar 6,10 pontos (+1,71%), para fechar em 363,33 pontos. Em Taiwan, as expectativas positivas sobre os mercados norte-americanos e os planos do governo para aumentar os gastos sustentaram a alta do Taiwan Weighted, que fechou em 4.689,86 pontos, com ganho de 63,54 pontos (+1,37%). Na Bolsa das Filipinas, o PSE Composto subiu 3,57 pontos (+0,35%), para 1.015,07 pontos. Os demais mercados asiáticos fecharam em baixa. Na Bolsa da Indonésia, o Jacarta Composto caiu 9,26 pontos (-2,27%), para 398,24 pontos, registrando o pior desempenho na região. A queda deveu-se as preocupações sobre protestos contra os recentes aumentos de preços dos combustíveis e das tarifas de telefonia e eletricidade. Na Malásia, o KLSE recuou 5,61 pontos (-0,89%), para 627,89 pontos. Em Cingapura, o Straits Times caiu 8,31 pontos (-0,62%), para 1.331,62 pontos. As informações são da Dow Jones.