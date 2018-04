Bolsa de Tóquio tem alta de 1,81% com ganhos em tecnologia O índice Nikkei-225, da Bolsa de Tóquio, fechou em alta de 204,71 pontos (1,81%), em 11.520,75 pontos, com ganhos em blue-chips e em papéis do setor de tecnologia, que foram beneficiados pela alta do dólar em relação ao iene. As ações de integradores de sistemas de rede subiram expressivamente (Itochu Techno-Science +5,9%; Net One Systems +2,6%) com os resultados financeiros favoráveis da Cisco Systems, divulgados ontem, embora ainda haja cautela com as perspectivas para a indústria de TI. Subiram as ações da Sony, TDK, Kyocera, Matsushita Electric, Tokyo Electron, Advantest, Canon, Hoya e Fanuc, enquanto as da NEC, Toshiba, Fujitsu e NTT DoCoMo caíram. Os papéis da Fujitsu recuaram 3,5% com preocupações de que a emissão de 220 bilhões de ienes em bônus conversíveis da empresa causará um excesso de oferta. Os papéis dos grandes bancos fecharam em queda. Os da Mizuho Holdings cederam 3,4% com o início das investigações pela Agência de Serviços Financeiros para averiguar as falhas em seus computadores ocorridas no mês passado. As informações são da agência Dow Jones.