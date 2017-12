Bolsa de Valores vai abrir ao público nos domingos Fundada em agosto de 1890, a Bolsa de Valores de São Paulo abrirá as portas ao público aos domingos a partir de janeiro. Neste dia, não circularão pelo local operadores, corretores e os 500 funcionários que fazem o pregão da instituição, mais conhecida como Bovespa, funcionar. Mas apenas os visitantes que queiram conhecer o imponente prédio da bolsa no Centro da Capital, na Rua 15 de Novembro. A decisão de abrir as portas desta instituição aos domingos partiu do seu presidente, o paulistano Raymundo Magliano Filho, de 61 anos, filho único do homem que foi um dos pioneiros do mercado financeiro e com quem começou a trabalhar quando ainda tinha 16 anos. Magliano está convencido de que a informação é a melhor forma de retribuição que a bolsa pode dar àqueles que moram ou visitam a cidade que completará 450 anos em janeiro e onde o mercado financeiro floresceu de forma vigorosa. O homem que há três anos preside a Bovespa está convencido também de que, ao abrir as portas da bolsa ao público para visitação, estará, na prática, tornando realidade a teoria do filósofo italiano Norberto Bobbio de que a democracia deva se pautar em três pilares: visibilidade, transparência e acesso. Leia mais no JT