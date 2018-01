Bolsa desaba e dólar sobe forte com denúncias de Jefferson O mercado financeiro, que vinha mantendo o sangue frio com as denúncias de corrupção nos Correios e no Instituto de Resseguros do Brasil, está muito nervoso nesta segunda. As denúncias do presidente do PTB, deputado carioca Roberto Jefferson, publicadas no jornal Folha de S. Paulo, de que o PT pagava mesada aos deputados federais do PL e PP, fizeram a bolsa despencar e dólar e subir forte. Por volta das 13h30, a Bolsa acelerava a queda para 4%, reagindo à alta forte do dólar, que operava em alta de 2%, cotado a R$ 2,477. Os papéis da dívida externa Global 40 recuavam 2% e o risco Brasil subia 11 pontos. Leia tudo sobre a crise no canal Nacional