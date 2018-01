Bolsa despenca após nova denúncia contra Meirelles Não bastassem as más notícias sobre a disparada do petróleo, a Veja On-line trouxe uma nova denúncia contra o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles (veja nota no link abaixo). Imediatamente após a divulgação da denuncia, o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - acentuou a queda e, às 16h48, caía 4,25%, para 21.235 pontos. Investidores estão extremamente preocupados, porque consideram que o acúmulo de acusações poderá tornar a situação de Meirelles insustentável. O mercado sabe que o ministro Antonio Palocci permanece como o principal timoneiro da política econômica. Mas o que se especula é a eventual dificuldade do ministro de encontrar um nome de prestígio para substituir Meirelles, se sua saída se tornar inevitável.