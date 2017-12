Bolsa despenca com caso Eduardo Jorge Uma semana depois de terem vindo à tona as confessas relações entre o ex-presidente do TRT-SP Nicolau dos Santos Neto e o ex-secretário da Presidência da República Eduardo Jorge, os mercados passaram a temer os possíveis desdobramentos de um escândalo no Planalto. Hoje, investidores estrangeiros motivados pelas notícias do Planalto, venderam ações e títulos da dívida externa brasileira. Esse movimento foi reforçado pela venda iminente de títulos argentinos no mercado internacional no valor de US$ 1,250 bilhões. Aplicadores desfizeram-se de papéis de outros países emergentes, como o Brasil, para comprar esses títulos. A Bovespa fechou em queda de 3,38%, com volume financeiro de R$ 619 milhões. As ações ordinárias (ON) - com direito a voto - da Petrobras levaram um tombo de 5,86%, e as preferenciais (PN) - sem direito a voto - despencaram 5,83%, a segunda e a terceira maiores quedas da Bolsa, respectivamente. Além de Petrobras ser o papel de maior peso no Ibovespa, o que o torna mais negociado -inclusive por investidores estrangeiros - e, portanto, suscetível aos arranhões na imagem do Brasil no exterior, as ações da estatal também foram afetadas por pareceres desfavoráveis. Além disso, somou-se à irritação do mercado a possibilidade de o Banespa só vir a ser vendido em 2002. Banespa ON levou um tombo de 6,57% e PN caiu 5,49% - esta foi a quinta maior baixa do Ibovespa. Das mais de 50 ações que compõem o Ibovespa, somente quatro fecharam em alta. O saldo dessas más notícias foi uma queda do Ibovespa -Índice da Bolsa de Valores de São Paulo - de 3,38%. Leia mais sobre o dia no mercado financeiro em matérias seguir