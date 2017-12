Bolsa despenca e dólar na máxima A Bovespa está operando em queda de 3,21%, na mínima do dia. O dólar comercial dispara 0,50%, cotado a R$ 1,812, máxima do dia. Os juros DI, futuros, com vencimento em dezembro, também estão em alta de 0,10%. O mercado foi afetado esta tarde por fortes boatos de que uma revista semanal trará, em edição antecipada esta noite, mais informações sobre o caso do superfaturamento do TRT-SP. Existe o temor de que estas informações possam envolver autoridades governamentais. Veja, a seguir, mais informações sobre o fechamento dos mercados hoje.