Bolsa deve seguir mercado externo hoje A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em ligeira alta, mas já está revertendo o movimento. Há pouco, registrava queda de 1,07%. Em Nova York, a Nasdaq - Bolsa dos EUA que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - registra baixa de 0,92% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em alta de 0,36%. O preço do petróleo, um dos principais pontos observados no mercado internacional, disparou na quinta-feira com o conflito no Oriente Médio. Mas, no início dessa manhã, registrava baixa. Há pouco, os negócios com o petróleo bruto do tipo Brent para entrega em novembro voltavam a subir - leve alta de 0,03% em Londres, a US$ 32,55 por barril. O mercado de petróleo acompanha, com ceticismo, a reunião entre os líderes de Israel e Palestina hoje no Egito. Se sair um acordo consistente, será surpresa. De qualquer forma, o quadro no mercado externo neste início de semana parece ser calmo o suficiente para ajudar a bolsa brasileira na abertura. Em Nova York, a maior expectativa continua voltada para os resultados das empresas, que têm nova rodada de divulgação nesta semana. Entre outras, a gigante Microsoft anuncia seus dados na quarta. Veja no link abaixo a abertura do dia nos mercados de câmbio e juros.