Bolsa deve seguir negócios nos EUA A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) deve operar hoje atenta ao mercado acionário de Nova York. Há pouco, registrava alta de 0,17%. A notícia mais aguardada do dia é a divulgação do PIB norte-americano, que deve sair por volta de 11h30 (horário Brasília). O mercado teme um desaquecimento forçado da economia norte-americana, o que pode provocar uma recessão no país e mesmo em outras economias. Nos últimos dias, a Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - vem apresentando resultados negativos. No acumulado do ano, até ontem, a queda registrada na Nasdaq é de 31,45%. Esse cenário tem reflexos desfavoráveis na Bovespa que, no mesmo período, registra uma desvalorização de 17,82%.