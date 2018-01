Bolsa deve seguir tendência de NY O mercado acionário brasileiro continua atento aos movimentos de Nova York. A Bolsa de Valores de São paulo (Bovespa) abriu em baixa de 0,06% e há pouco operava em leve alta de 0,10%. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - está em queda de 0,75% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em alta de 0,11%. O início do mês tem sido conturbado para os investimentos em ações. Empresas de tecnologia e Internet do Estados Unidos estão divulgando seus balanços trimestrais. Hoje, Motorola e Yahoo! Anunciam seus números. Com os resultados saindo abaixo do estimado pelos investidores, começa a ser questionado o valor justo para os papéis dessas companhias, que estavam sendo negociados em patamares muito elevados diante da perspectiva de lucro que esse investimento poderia trazer. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) absorve essa tendência negativa, em função da participação de empresa do setor de telecomunicações no Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa. Telemar e Telesp Celular são algumas delas. Veja no link abaixo como foi a abertura dos mercados de câmbio e juros.