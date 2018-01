Bolsa: diluição dos negócios em mais ações Pela pesquisa realizada pela Economática, o mercado acionário brasileiro registrou forte diluição do volume de negócios entre as ações mais negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Porém, essa pulverização não gerou aumento do volume financeiro. O destaque foi a cisão da então gigante estatal Telebrás, que resultou na criação de 12 novas companhias no mercado. Em 1996, as ações da Telebrás respondiam sozinhas por 61,2% do volume total negociado na bolsa. A partir de 1999, três papéis passaram a representar 50% do giro financeiro - além da empresa de telecomunicações, entraram para a lista Petrobrás e Eletrobrás. Mas foi no ano passado que a concentração do poder de negócio dos papéis mostrou a queda mais expressiva. Em 2000, um conjunto de nove ações ficou responsável pela metade do volume negociado: Recibo de Telebrás, Petrobrás, Telemar, Telesp, Globocabo, Bradesco, Embratel e Brasil Telecom. "A desconcentração foi enorme", avalia o diretor da Economática, Fernando Exel. Mesmo assim, o mercado brasileiro mostra-se bem distante do americano nesse quesito. Segundo Exel, nos Estados Unidos, 40 ações representam 50% do volume da Bolsa de Nova York. O professor do Ibmec Educacional Antonio Zoratto Sanvicente avalia que a dispersão do volume de negócios entre vários papéis é positiva. "Não é bom ter o comportamento da bolsa atrelado às ações de uma única empresa." O diretor da Luz Engenharia Financeira, Edivar Queiroz, disse que esse movimento provoca queda do risco do mercado. "O investidor passa a ter mais opções para diversificar sua carteira." Para Fernando Exel, da Economática, a concentração acaba gerando um ciclo vicioso: a ação que detém a maioria dos negócios é a preferida dos investidores e por isso acaba atraindo ainda mais volume. "A quebra desse ciclo é um fato que pode espalhar ainda mais a liquidez." Diluição da concentração não gerou aumento do volume financeiro A desconcentração das ações na Bolsa não trouxe um aumento do volume financeiro. O giro ainda não voltou ao pico registrado em 1997, quando atingiu R$ 170,3 bilhões. Desde então, as crises da Ásia, Rússia e do Brasil provocaram compressão dos volumes. Além disso, a migração de negócios para a Bolsa de Nova York, por meio dos American Depositary Receipts (ADRs), está fazendo minguar as transações no Brasil. No ano passado, a Bovespa movimentou R$ 155,684 bilhões, 8,5% abaixo da marca de 1997. "Isso significa que a liquidez foi espalhada entre um número maior de ações no mercado, mas ela não cresceu", disse o diretor da Luz Engenharia Financeira, Edivar Queiroz. Para ele, a desconcentração acabou sendo um movimento induzido pela cisão da Telebrás e não uma procura do investidor por novos papéis. Tanto que boa parte das ações que agora representam 50% do volume do mercado é proveniente da divisão da ex-estatal. No entanto, Queiroz vê duas grandes novidades na lista: Petrobrás e Globocabo. As empresas passaram a chamar a atenção dos investidores e transformaram-se em "blue chips". "A diversificação está principalmente nesses dois papéis, o que gerou a montagem de carteiras mais diversificadas ", completou Sanvicente.