Bolsa dispara e supera os 13 mil pontos A bolsa de São Paulo teve um dia de forte alta, animada pelo acordo selado entre o governo e lideranças do PMDB e à alta do mercado internacional. O Ibovespa superou a marca dos 13 mil pontos (fechou em 13,214) e encerrou o pregão em alta de 2,28%, com excelente volume negociado de R$ 1 bilhão. As 53.460 transações bateram o recorde histórico do mercado acionário. O último recorde havia sido em 2 de abril deste ano. Outra boa notícia foi o aumento do peso do Brasil na alocação de fundos de ações globais dedicados a mercados emergentes. Pela primeira vez desde março de 2001, a bolsa brasileira tem maior alocação do que a bolsa mexicana. Nas bolsas internacionais, as norte-americanas Dow Jones e Nasdaq subiram (1,33% e 2%, respectivamente), com a aprovação do pacote de corte de impostos de US$ 550 bilhões proposto pelo presidente George W. Bush. No México, a alta chegou a 1,2% e em Buenos Aires subiu 1,4%.