Bolsa do México cai 1,15% A Bolsa da Cidade do México fechou com o índice IPC em queda de 75,13 pontos, ou 1,15%, em 6.447,10 pontos. De acordo com traders, os investidores passaram o dia "de lado" diante da listagem, amanhã, das ações da América Móvil - divisão de comunicação sem fio da Teléfonos de México. Segundo observadores, a sessão foi marcada pelo tom de cautela diante do lançamento das ações da América Móvil. O preço de emissão dos papéis será definido amanhã, antes da abertura do mercado. As informações são da Dow Jones.