Bolsa do México fecha em alta de 0,02% A Bolsa da Cidade do México fechou em alta de 0,02%, em 6.419,78 pontos. O volume ficou em 1,43 bilhão de pesos, com 111,9 milhões de ações negociadas. "O mercado subiu fortemente pela manhã, mas depois houve alguma realização de lucros. Todo mundo está de olho na reunião do Fed", disse um trader ouvido pela Dow Jones. Na máxima do dia, o IPC chegou a 6.513,28 pontos. As ações da Telmex fecharam em alta de 1,3%, depois de a empresa anunciar que as ações de sua subsidiária America Movil começarão a ser negociadas em 7 de fevereiro. As informações são da Dow Jones.