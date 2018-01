Bolsa do México fecha em alta de 1,53% A Bolsa da Cidade do México fechou com o índice IPC em alta de 1,53%. "O IPC teve um dia positivo, ao descolar-se do Nasdaq", comentou o trader Cesar Murillo, da Finamex. Segundo ele, o mercado também foi beneficiado pela convicção de que o Fed dos EUA reduzirá as taxas de juro de curto prazo amanhã. A alta foi liderada pelas ações da Telmex, que subiram 2,3%, depois de um avanço de 1,3% ontem.