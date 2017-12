Bolsa do México fecha em queda de 0,29% A Bolsa da Cidade do México fechou em queda de 0,29%. O volume ficou em 870,1 milhões de pesos, com 55,1 milhões de ações negociadas. "O que dá para salvar, do pregão de hoje, é que o mercado sustentou-se bem, levando em conta a forte queda do Dow Jones e do Nasdaq", comentou um trader ouvido pela Dow Jones. O pequeno volume foi atribuído ao fim de semana prolongado (segunda-feira é o feriado do Dia da Constituição no México).