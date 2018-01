Bolsa do México fecha em queda de 0,33% A Bolsa da Cidade do México fechou em queda de 0,33%. O volume alcançou 2,83 bilhões de pesos, com 106,4 milhões de ações negociadas. Segundo traders ouvidos pela Dow Jones, o mercado abriu em alta, mas recuou e passou a oscilar perto do nível do fechamento de ontem até que o Federal Reserve norte-americano anunciasse sua decisão de reduzir as taxas de juro em 50 pontos-base. Depois disso, prevaleceu a realização de lucros. As ações da Telmex, que haviam subido nos quatro pregões anteriores, fecharam em queda de 2,1%.