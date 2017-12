Bolsa do México fecha em queda de 1,50% A Bolsa da Cidade do México fechou com o índice IPC em queda de 1,50%. "Foi um pregão bastante ativo, mas colado demais no Nasdaq", comentou o trader Alvaro Garcia, da Merrill Lynch. Segundo a Dow Jones, os investidores concentraram suas atenções na Telmex e em sua subsidiária América Móvil, da área de telefonia celular, cujas ações começaram a ser negociadas hoje. As ações da América Móvil fecharam 3,6% acima do preço da abertura, definido em um leilão realizado ontem. As da Telmex, por sua vez, fecharam em queda de 3,6%; as da Carso Global Telecom, principal acionista da Telmex, caíram 3,1%.