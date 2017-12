Bolsa do Rio: maior oferta de títulos públicos A partir de quinta-feira, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) vai ampliar o leque de negociações em mercado secundário, no qual podem atuar também pessoas físicas. O mercado secundário envolve qualquer operação com títulos que não seja primeira colocação de ações ou títulos. Com a decisão da Bolsa, os investidores poderão negociar mais quatro tipos de papéis: Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), Notas do Tesouro Nacional série C (NTNs-C), Notas do Tesouro Nacional série D (NTNs-D) e Notas do Bano Central série E (NBCs-E). Veja as características de cada um na tabela abaixo. Antes, o investidor podia negociar somente Letras do Tesouro Nacional (LTNs), que são papéis prefixados, com diversas datas de vencimento e cuja rentabilidade se conhece no momento da aquisição do título. A LTN tem rendimento projetado de 1,25% este mês. No início de novembro, a Bolsa tornou disponível a simulação de negócios com os novos papéis. "Em agosto, lançamos as LTNs como teste de mercado e agora há espaço para colocação desses novos produtos", diz o presidente da BVRJ, Carlos Reis. Segundo ele, os títutos públicos ainda têm baixa liquidez, ou seja, o volume de negócios é considerado pequeno para propiciar compra ou venda em curtíssimo prazo. Veja quais são os procedimentos Todos os títulos poderão ser adquiridos por investidores em lotes iniciais mínimos de dez papéis, equivalentes a R$ 9 mil. A negociação deve ser feita por meio de corretoras. Será cobrada corretagem e taxa de emolumentos de 0,00075%, com valor mínimo de R$ 10,00. Na Bolsa, o prazo dos papéis disponíveis varia de 1 a 5 anos, mas há corretoras oferecendo títulos com vencimento em até 1 mês. Há a possibilidade de vender o papel antes da data do vencimento, porém com deságio. O Imposto de Renda incidente é de 20% sobre o rendimento. A liquidação dos títulos públicos exige reserva bancária, o que significa que o dinheiro fica parado por um dia, sem correção. Sigla Nome Características LTN Letra do Tesouro Nacional Títulos com taxas prefixadas e prazos na emissão que hoje vão de 7 a 14 meses. No mercado secundário, há vários prazos, de acordo com o vencimento. LFT Letras Financeiras do Tesouro Nacional Títulos pós-fixados à taxa básica de juros - Selic. Na emissão primária estão com prazo de 4 anos. No secundário, o prazo vai depender do vencimento do papel. NTN-C Notas do Tesouro Nacional série C Títulos pós-fixados ao IGP-M, com 5 anos na emissão primária. NTN-D Notas do Tesouro Nacional série D Títulos remunerados pela variação cambial mais uma taxa de juros. No último leilão, os juros foram de 10,74% ao ano. Hoje, na emissão original, os prazos são de dois anos. No mercado secundário, são encontrados papéis emitidos originalmente com prazo de 1 a 30 anos. NBC-E Notas do Banco Central Veja na matéria seguinte a opinião de analistas sobre esse investimento.