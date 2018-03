Bolsa dos EUA não funciona na 6ª devido ao funeral de Reagan A Bolsa de Nova York (Nyse) não funcionará na sexta-feira, em razão do funeral do ex-presidente dos EUA Ronald Reagan, morto sábado. A decisão confirma uma tradição, iniciada em 1885 com o funeral de Ulysses S. Grant. A bolsa não abriu até mesmo em 27 de abril de 1994, quando ocorreu o sepultamento de Richard Nixon, que não recebeu as honras de chefe de estado. Em 25 de janeiro de 1973, o pregão também não operou em razão do funeral de Lyndon Johnson. Sobre o mercado de títulos, ainda não há uma decisão oficial sobre o funcionamento. Segundo especulações, a Associação do Mercado de Bônus deve seguir a mesma orientação e suspender os negócios com títulos na sexta-feira. As informações são da Dow Jones.