Bolsa dos EUA tem a melhor semana em 11 anos O mercado norte-americano de ações fechou em forte alta, em dia marcado pela intensificação da ofensiva da coalizão EUA/Reino Unido contra o Iraque. Investidores passaram o dia colados às telas de TV, vendo as cenas de destruição em Bagdá e ouvindo informes sobre a tomada de campos de petróleo por tropas da coalizão, a rendição de unidades das forças iraquianas e a destruição do complexo de palácios presidenciais de Saddam Hussein. Ao fim do dia, o índice Dow Jones havia eliminado as perdas do ano. É o oitavo pregão consecutivo de alta. O Dow Jones não subia por oito pregões consecutivos desde dezembro de 1998. O avanço do Dow Jones registrado na semana foi o maior desde outubro de 1982. O índice Dow Jones fechou em alta de 2,84%, acumulando alta de 8,42% na semana. O Nasdaq fechou em alta de 1,36%, fechando uma semana de valorização de 6,05%.