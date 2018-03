Bolsa e juros quase estáveis e dólar despenca A facilidade do Banco Central (BC) na rolagem dos vencimentos de títulos atrelados ao dólar fez a moeda norte-americana fechar com queda de 2,25%, cotada a R$ 2,9150 na ponta de venda dos negócios. Depois de abrir no patamar de R$ 2,9640, o dólar oscilou da máxima de R$ 2,9700 à mínima de R$ 2,9110. Com o resultado de hoje, o dólar acumula alta de 0,10% em maio e queda de 17,66% no ano. No mercado de juros, os contratos com taxas pós-fixadas com vencimento em janeiro ? negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros ? pagavam taxas de 23,98% ao ano, frente a 23,69% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia com alta de 0,32%.