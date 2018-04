Bolsa e Risco batem recorde, dólar está mais próximo de R$ 2 O dia foi de reações positivas no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) não conseguiu sustentação aos 47 mil pontos, mas bateu novos recordes hoje. Como pequena alta, de 0,45%, o indicador teve fechamento histórico aos 46.854,7 pontos, superando a marca anterior, de 46.646,6 pontos, verificado no dia 5. O giro financeiro somou R$ 3,12 bilhões. Tiveram destaque as ações das empresas de telecomunicações. Especulações sobre uma possível fusão entre Oi-Telemar e Brasil Telecom elevou o valor dos papéis na bolsa. A maior alta do dia foi da Brasil Telecom PN (preferencial, sem direito a voto), que subiu 6,31%, para R$ 11,80 reais. Na seqüência, outras quatro ações do setor apareceram na lista de maiores ganhos - entre elas, as ordinárias da Telemar, com alta de 6,26%. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,0250, em queda de 0,34% em relação aos últimos negócios de Sexta-feira. Durante o dia a moeda norte-americana chegou a cair até R$ 2,0210. O patamar de fechamento desta segunda-feira, 9, foi o mais alto do dia, mas é o menor desde 5 de março de 2001. Em abril, a queda acumulada é de 1,75% e, no ano, 5,20%. O Risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do país - chegou ao nível recorde de 154 pontos base. Neste patamar significa que os papéis da dívida brasileira pagam um prêmio de 1,54 ponto porcentual acima dos títulos norte-americano considerados sem risco. Há uma semana, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o risco país caminha para o nível de 100 a 110 pontos base "em breve". Risco Brasil Este prêmio influencia as taxas pagas pelas empresas brasileiras para captar recursos no exterior. Ou seja, o risco Brasil em queda significa menor custo de captação tanto para o governo brasileiro quanto para as empresas do País. A queda do risco abre a possibilidade para que o Brasil atinja o investment grade, classificação dada os ativos considerados de baixo risco de crédito pelas agências de classificação. Para se ter uma idéia, se o México for tomado como exemplo de comparação, o Brasil está a 60 pontos de receber esta classificação, já que o risco daquele país, que já é considerado grau de investimento pelas agências, oscila atualmente na casa de 100 pontos. Como já era esperado, com o feriado no final da semana passada, dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos divulgados na sexta, 6, tiveram forte impacto sobre o mercado no Brasil nesta segunda-feira. As empresas americanas deram um salto nas contratações em março, reduzindo a taxa de desemprego para 4,4%, o menor nível em cinco meses. No período, foram contratados 180 mil trabalhadores. Os números revelam uma atividade econômica mais forte do que previam os analistas, o que afasta o risco de uma recessão no país. Mercado americano As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam perto da estabilidade. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,07%, para 12.569 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,09%, para 2.469 pontos. Outro ponto positivo nesta segunda foi a queda dos preços do petróleo. O preço do barril caiu mais de 4%, ampliando a queda que se seguiu à libertação de 15 marinheiros britânicos pelo Irã na semana passada. O petróleo em Nova York caiu US$ 2,77 dólares e fechou a US$ 61,51 por barril. Em Londres, o petróleo tipo Brent teve baixa de US$ 1,65 dólar, para US$ 66,59 por barril, em uma sessão tranqüila em meio ao feriado da Páscoa na Europa.