Bolsa e risco Brasil têm dia de recorde A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) bateu nesta quinta-feira o segundo recorde de pontuação desta semana e fechou em 43.754 pontos, com alta de 1,09%. O risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação á capacidade de pagamento da dívida do País - caiu para mais uma mínima histórica, em 203 pontos. Neste patamar, os títulos norte-americanos pagam taxa 2,03 pontos porcentuais acima das taxas dos títulos dos Estados Unidos. Tudo colaborou para uma performance positiva nesta quinta-feira. Em Nova York, o Índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas na bolsa - registrou novo recorde intraday (durante os negócios) e também influenciou os negócios na Bovespa, que acumula no mês alta de 4,35% e de 30,79% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 3,439 bilhões. Operadores comentam que, com o cenário externo mais calmo, as perspectivas da economia brasileira ganham espaço na bolsa paulista. E o cenário é amplamente favorável, com tendência de queda de juros, inflação sob controle e crescimento econômico maior em 2007 do que em 2006. O dólar comercial fechou a R$ 2,1470, com alta de 0,05%, na roda da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e a R$ 2,1480, com alta de 0,09%, no balcão. A reversão da queda da moeda norte-americana frente ao real no final dos negócios não foi causada por mudança de humor no mercado, até porque o risco Brasil se manteve em queda à tarde. Isso aconteceu apenas porque uma instituição financeira atuou comprando dólares para uma grande mineradora com compromissos em dólar no curto prazo. Ou seja, foi apenas uma operação pontual.