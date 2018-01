Bolsa em alta e juros estáveis O mercado acionário começa o dia com tendência indefinida. Vence hoje o prazo para a troca das ações da Telesp e Tele Sudeste Celular por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Telefónica de Espanha. Uma nova queda desses papéis pode fazer com que o Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - feche o dia negativo. Isso porque esses ativos têm participação significativa no Índice. Os analistas continuam recomendando a troca, pois ninguém sabe qual o rumo desses papéis. Caso haja uma adesão superior a 90% das ações disponíveis para negociação, os papéis da Telesp e Tele Sudeste Celular serão excluídos da carteira teórica do Índice. Para verificar quais são as ações disponíveis no mercado, a Bovespa irá considerar apenas os papéis depositados nas custódias das Bolsas. Boas notícias podem influenciar o mercado Porém, notícias positivas do mercado interno podem influenciar o desempenho da Bolsa. Persiste a possibilidade de nova redução da taxa básica de juros brasileira - Selic - em função da decisão do banco central norte-americano (FED) de manter os juros nos Estados Unidos em 6,5% ao ano. Diante disso, o mercado de ações tende a ficar mais atraente. Também o relatório de inflação divulgado hoje cedo pelo Banco Central (veja mais informações na seqüência), destaca que a taxa básica de juros - Selic em 17,5% ao ano - contribui para que o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) feche o ano em 5,6%, abaixo da meta de 6%. O PIB também seria favorecido, encerrando o ano registrando 3,9% de crescimento na economia. Um relatório da Merril Lynch também pode ser positivo ao mercado financeiro no Brasil (mais informações na seqüência). Há pouco a Bovespa registrava alta de 1,55%. A Nasdaq - bolsa norte-americana que mede a valorização das ações de empresas do setor de tecnologia - operava em alta de 0,41%. O Índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na bolsa de Nova Iorque - estava em queda de 0,38%. Juros estáveis Os juros estão estáveis. Títulos de swap prefixados, para contratos com base de 252 dias úteis, o melhor indicador de taxas de juros de longo prazo, pagam juros 18,83% ao ano no início da manhã, mesma cotação de fechamento de ontem.