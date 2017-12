Bolsa em queda influenciada por elétricas e Embratel Após uma abertura bastante positiva, quando chegou a registrar alta de 1,02%, o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ? passou a realizar lucros, puxada pelas ações do setor elétrico. Por volta das 13h, o Ibovespa operava na mínima, em queda de 0,75%. Depois de terem subido forte nos últimos dias, as ações de empresas do setor elétrico estão encabeçando a lista de maiores quedas do Índice. As ordinárias (ON, com direito a voto) da Cemig caíam 6,11%; as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Eletropaulo recuavam 5,69%. Para Cesp PN, a queda era de 4,24%. Ações da Embratel estão em queda Outro papel que está pressionando a Bolsa é Embratel, que também subiu bastante ontem com especulações de que a operadora poderia ser adquirida pela mexicana Telmex. Hoje, o mercado está em dúvida se a Telmex teria mesmo interesse em ficar com Embratel. A empresa não confirma se entregou ontem proposta para compra da Embratel. Apenas o fundo Telos e as operadoras Telefónica, Brasil Telcom e Telemar confirmaram a entrega de propostas. Também por volta das 13h, as ações ordinárias da companhia recuavam 5,97% e as preferenciais cediam 2,57%.