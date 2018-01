Bolsa encerra o ano em queda e com baixo volume de negócios A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) deve encerrar o ano com variação negativa. No acumulado do ano, até ontem, a queda do Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas da Bolsa ? é de 17,46%. Os patamares mais baixos foram alcançados em outubro, quando o Índice da Bolsa, cotado em dólar, chegou a 2.160,3 pontos. Segundo dados da Economática Empresa de Informações Financeiras, esse nível alcançado no dia 16 foi o mais baixo desde 14 de maio de 1993, quando a Bolsa registrou 2.101,3 pontos. Em reais, o Ibovespa chegou a 8.370,0 pontos nesse dia. Trata-se da pontuação mais baixa desde 29 de janeiro de 1999, quando a Bolsa alcançou 8.171,0 pontos. Setores mais afetados com alta do dólar A alta do dólar em 2002 mexeu especificamente com alguns setores da Bolsa. Em uma ponta, a alta da moeda norte-americana favoreceu o desempenho de empresas exportadoras, já que a receita dessas companhias é dada em dólares. Exemplo disso é a Companhia Vale do Rio Doce. No ano, até ontem, as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da empresa acumulavam uma alta de 98,13%. O mesmo fator, a alta do dólar, provocou o efeito inverso para as ações de companhias elétricas. Isso porque grande parte das despesas dessas companhias é cotada em dólar, o que prejudica a perspectiva de ganho com essas ações. Para se ter uma idéia, o Índice das ações de Energia Elétrica (IEE) da Bolsa apresenta uma queda 29,28% no acumulado do ano, até o dia 19 de dezembro. Já o setor de telecomunicações, que está entre as maiores baixas no ano, continua muito influenciado pelo desempenho da Nasdaq ? bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet em Nova York. No ano, até o dia 19 de dezembro, os papéis desse segmento apresentavam baixa de 21,94%. No mesmo período, a queda da Nasdaq é de 31,86%. Para se ter uma idéia, entre os papéis brasileiros do setor de telecomunicações, as ações preferenciais da Tele Norte Celular, acumulam no ano baixa de 67,30%, até o dia 19. Para as preferenciais da Embratel, o resultado está negativo em 61,91% e a Telefonica Holding, 54,44%. Melhores e piores setores Para empresas de alguns setores, o desempenho apurado nesse ano foi bem diferente. O segmento com melhor desempenho, segundo um estudo da Economática, foi o de Construção. Do dia 31 de dezembro de 2001 ao dia 3 de dezembro de 2002, a média do ganho apurado pelas empresas desse segmento foi de 62,4%. Na seqüência, aparece o setor de veículos e peças, com alta acumulada no período de 62,1%. Outro aspecto destacado pelo estudo da Economática foi a manutenção da tendência de queda na média diária do volume financeiro negociado na Bolsa. Nesse ano, até o dia 3 de dezembro, a média ficou em US$ 168,8 milhões. No ano passado, foi de US$ 220,3 milhões. A diminuição do volume de negócios teve início em 1998, quando estava em US$ 536,8 milhões. No ano anterior, estava em US$ 683,9 milhões. Setores Desempenho Construção 62,4% Veículos e Peças 62,1% Siderurgia e Metalurgia 59,2% Máquinas 51,4% Papel e celulose 24,4% Química 15,4% Comércio 14,5% Alimentos e bebidas 9,9% Outros 1,4% Finanças e Seguros - 5,5% Têxtil - 8,5% Petróleo e gasolina - 18,0% Telecomunicações - 24,2% Eletroeletrônicos - 24,5% Energia Elétrica - 25,8% Ibovespa - 21,5% Fonte: Economática