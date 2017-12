Bolsa encerra o mês na lanterna dos investimentos Todo o mercado financeiro melhorou nesta sexta-feira, à exceção da bolsa paulista. O Ibovespa fechou em queda de 1,30%, em 19.607 pontos, com volume negociado de R$ 1,225 bilhão. Só em abril, a bolsa teve uma desvalorização de 11,45%, o pior investimento do mês. Pouco antes do fechamento, o risco Brasil caía 22 pontos, para 657 pontos. No mês, o indicador que mede a desconfiança no Brasil subiu 17,5%. O dólar encerrou na mínima do dia, a R$ 2,932, queda de 1,18%. A moeda norte-americana sofreu uma valorização de 1,2% em abril. Já os C-Bonds tiveram alta de 0,5%, para US$ 0,917, terminando o mês em baixa de 5,96%. No mercado de juros, a forte alta dos contratos futuros dos dois últimos dias refluiu nesta sexta-feira, acompanhando o alívio dos juros do títulos norte-americano. Na BM&F, os DIs de janeiro fecharam em 15,60% contra 15,75% de ontem. Nos EUA, o Dow Jones fechou em baixa de 0,45% e a Nasdaq recuou 1,68%, num movimento preventivo à espera da reunião do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve na terça-feira.