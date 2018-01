Bolsa está com queda menor O mercado financeiro está neste momento um pouco mais calmo do que no meio da manhã. Mas os números ainda causam preocupações, com alguns indicadores trabalhando no pior momento do dia. A bolsa eletrônica Nasdaq, que reúne empresas de informática e tecnologia no mercado norte-americano, está com baixa de 4,8% neste momento, contra uma queda de 6,4% na mínima do dia. O Dow Jones, principal índice da bolsa de Nova Iorque, registra queda de 2,25%, no momento mais baixo do dia. A Bolsa de Valores de São Paulo está com queda de 3,89%, um pouco melhor, acima da mínima de 4,07%. O dólar comercial, na ponta de venda, está custando R$ 1,854, com alta de 0,71%, menos forte mas ainda expressiva. Os juros, no entanto, ainda muito nervosos, continuam subindo. Os títulos de um ano prefixados, com base de 252 dias úteis, estão pagando juros de 22,5% ao ano, acima dos 21,98% do fechamento da semana passada, e dos 22,3% de há pouco. Esta é a base do swap prefixado, o que indica a perspectiva de juro para o longo prazo. O mercado financeiro pode manter este nervosismo na parte da tarde, após o almoço.