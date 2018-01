Bolsa fará homenagem ao presidente do Banco Central A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a revista especializada Banco entregarão nesta segunda-feira os diplomas aos "Bem Sucedidos 2004". Durante o evento, que está em sua 15ª edição, haverá uma homenagem especial ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Serão homenageados os seguintes empresários e executivos: o presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva; o presidente da Serasa, Elcio Anibal de Lucca; o presidente da Suzano Holding, David Feffer; o diretor-superintendente da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, Leocádio de Almeida Antunes Filho; o presidente do Banco Votorantim, José Ermírio de Moraes Neto; e o presidente do Frigorífico Friboi, José Batista Junior.