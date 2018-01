Bolsa fecha acima de 40 mil pontos, em alta de 1,27% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou hoje a fechar nesta sexta-feira acima de 40 mil pontos, o que não atingia desde 11 de maio. A praça paulista descolou de Nova York, onde os índices recuam, e fechou com ganho de 1,27%, aos 40.435,2 pontos. Para uma sexta-feira espremida entre feriado e final de semana, o volume foi consistente e totalizou R$ 1,901 bilhão. Com o petróleo em alta, as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Petrobras subiram 1,77% e as ordinárias (ON, com direito a voto) da companhia subiram 2,25%. Outras ações com peso no Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - também subiram: os papéis ON da Vale subiram 1,26% e as preferenciais, 1,16%. Usiminas registrou alta de 3,64% nas ações ordinárias e 1,42% nas preferenciais. O Ibovespa oscilou entre a mínima de 39.924 pontos (-0,02%) e a máxima de 40.482 pontos (+1,38%). Com o desempenho de hoje, a bolsa acumula alta de 2,99% no mês e de 20,86% no ano. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 2,1400 na ponta de venda das operações, em queda de 0,19%. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,1500 e a mínima de R$ 2,1390.