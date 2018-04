Bolsa fecha com pequena queda e dólar sobe Os mercados mantêm o clima de cautela em relação aos conflitos no Oriente Médio e ao cenário político. O dólar comercial fechou em alta de 0,75% nesta quinta-feira, sendo cotado a R$ 2,2840 na ponta de venda dos negócios. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,2600 e a máxima de R$ 2,2850. Apesar da alta de hoje, o dólar ainda apresenta uma queda de 1,76% no acumulado do mês. No mercado de juros, as taxas apresentaram uma ligeira queda. Os contratos de DI futuro com vencimento em outubro negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagavam taxas de 18,240% ao ano no encerramento dos negócios, frente a 18,290% ao ano ontem. Os mesmos contratos com vencimento em janeiro pagaram taxas de 18,260% ao ano e ontem registraram 18,270% ao ano. Já a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa de 0,04%. O volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 554 milhões. Entre as ações do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - as maiores altas foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) A da Usiminas (4,49%), as ordinárias (ON, com direito a voto) da Tractebel (4,18%), Gerdau PN (3,49%) e Telesp Celular Participações PN (2,27%). Em Nova York, os contratos futuros de petróleo fecharam em forte queda na New York Mercantile Exchange (Nymex). Segundo apurou a editora Priscila Néri, não houve notícias que contribuíram para a queda e analistas apontaram a percepção de que a greve dos trabalhadores da estatal de petróleo da Venezuela e a suspensão do Iraque de suas exportações não levará a um distúrbio na oferta global de petróleo. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,98%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em baixa de 2,37%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em baixa de 1,85%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.