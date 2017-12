Bolsa fecha em alta de 0,70% e juros futuros oscilam pouco Depois de operar em queda durante parte do dia, atingindo uma baixa de 1,97%, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,70%. Isso depois que a agência de classificação de risco Moody´s elevou a perspectiva do rating (nota) de bancos brasileiros de negativa para estável. O volume financeiro na Bolsa hoje somou R$ 665 milhões. No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas (DI) e vencimento em julho de 2004, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), encerraram o dia com juro de 17,53% ao ano, frente a 17,50% ao ano ontem; e o contrato com vencimento em janeiro de 2004 fechou o dia com taxa de 18,25% - estável em relação ao patamar de ontem. O dólar comercial encerrou o dia no patamar de R$ 2,8700 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,17% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8660 e oscilou da máxima de R$ 2,8780 à mínima de R$ 2,8630. Com este resultado, o dólar registra queda de 0,80% em outubro e acumula baixa de 18,93% no ano.