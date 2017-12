Bolsa fecha em alta de 0,83% e dólar sobe 0,18% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,83%. O volume financeiro somou R$ 875 milhões. No mercado acionário norte-americano, o índice Dow Jones ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? fechou com alta de 0,15% e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet ? fechou com alta de 0,16%. No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas (DIs) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com vencimento em julho de 2004 fecharam o dia com taxa de 17,70% ao ano, ante 17,62% ao ano registrados ontem. O contrato com vencimento em janeiro pagou juros de 18,21% ao ano, ante 18,23% ao ano ontem. O dólar comercial encerrou o dia no patamar de R$ 2,8500 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,18% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8390 e oscilou da máxima de R$ 2,8570 à mínima de R$ 2,8350. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 1,49% em outubro e acumula baixa de 19,49% em 2003.