Bolsa fecha em alta de 1,06% e dólar sobe 0,53% Com o feriado nos Estados Unidos ? Dia da Independência ?, o mercado financeiro viveu um dia de poucos negócios. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que fechou em alta de 1,06%, o giro financeiro foi de apenas R$ 338 milhões. No mercado de juros futuros, as taxas acentuaram a queda. Os contratos com taxas pós-fixadas, com vencimento em janeiro de 2004, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), registravam taxa de 22,35% ao ano. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8400 na ponta de venda dos negócios, registrando uma alta de 0,53% em relação aos últimos negócios de ontem. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou da máxima de R$ 2,8420 à mínima de R$ 2,8200. Na abertura do dia, o dólar foi negociado a R$ 2,8240. Com este resultado, o dólar acumula queda de 19,77% no ano.