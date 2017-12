Bolsa fecha em alta de 2,16% e juros futuros ficam estáveis A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) retomou o movimento de alta, impulsionada pelo setor elétrico, e fechou em alta de 2,16%, nos 23.741 pontos, com giro financeiro de R$ 1,149 bilhão. No mês de janeiro, a Bolsa acumula alta de 5,55%. No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas (DIs) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e vencimento em julho fecharam com taxa de 15,90% ao ano, ante 15,87% ao ano ontem; o contrato com vencimento em abril pagou juros de 16,13% ao ano, ante 16,16% ao ano ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8410 na ponta de venda do negócios, em alta de 0,07% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8390 e oscilou da máxima de R$ 2,8470 à mínima de R$ 2,8390. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 2,14% em janeiro e acumula baixa de 19,52% nos últimos doze meses. O Banco Central comprou dólares hoje, em leilão entre 15h48 e 15h58, à cotação de R$ 2,8405. A operação foi a segunda feita hoje. Durante a manhã, o Banco Central já havia comprado dólares no mercado à vista à taxa de R$ 2,8430.