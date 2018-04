Bolsa fecha em alta de 2,53% e dólar sobe 0,44% A semana termina tranqüila nos mercados, mas ainda há muitas incertezas nos cenários interno e externo que podem trazer instabilidade para os negócios nos próximos dias. O comportamento do preço do petróleo, desempenho das bolsas em Nova York e, principalmente, o cenário político interno que ganha peso cada vez maior com a proximidade das eleições presidenciais são os principais focos de atenção dos investidores. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,2940 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,44% em relação aos últimos negócios de ontem. Mesmo com a valorização de hoje, o dólar ainda mantém um resultado negativo em abril. No acumulado do mês, a baixa é de 1,33% frente ao real. Analistas acreditam que, após o anúncio do governo de que renovará apenas o principal de seus papéis cambiais, o que vai reduzir o volume de títulos indexados à moeda norte-americana que circulam no mercado, os investidores interpretaram que um patamar em torno de R$ 2,30 é o limite mínimo para o dólar, na visão do Banco Central. Isso fez com que aumentasse a procura por hedge (operações usadas para proteção contra a alta do dólar), dado que a moeda norte-americana está sendo negociada em um patamar muito baixo. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia em alta de 2,53%. O Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - foi puxado pela forte valorização das ações do Banco do Brasil e pela influência positiva das bolsas norte-americanas. O volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 522 milhões. No final do dia, as ordinárias (ON, com direito a voto) do Banco do Brasil (BB) registraram alta de 12,82%. As preferenciais (PN, sem direito a voto) apresentaram valorização de 8,77%. Foram as maiores altas do índice hoje. No mês, estas ações acumulam uma alta de 28,97% e 28,69%, respectivamente. Analistas afirmam que este desempenho é resultado da operação anunciada pela instituição ontem (veja mais informações no link abaixo). Copom decide juros na próxima semana No mercado de juros, as taxas sinalizam que os investidores mantêm a expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzirá a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,25 ponto porcentual - de 18,5% ao ano para 18,25% ao ano. A reunião do Comitê começa na próxima terça-feira, mas a decisão deve ser anunciada na quarta-feira, após o fechamento dos mercados. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos de DI futuro com vencimento em maio pagavam juros de 18,280% ao ano, frente a 18,320% ontem. Já os contratos com vencimento em junho pagavam taxa de 18,260% ao ano, frente a 18,280% ao ano ontem. Mercados internacionais O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,14%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 1,79%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 0,82%. Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, o mercado financeiro argentino reagiu mal à informação de que o Banco Central continua concedendo empréstimos a bancos com problemas de liquidez. O câmbio disparou, chegando a 2,90 pesos por dólar para venda e 2,80 para compra nas casas de câmbio e bancos que operam sob as normas do BC. Ontem, o câmbio tinha fechado em 2,78 / 2,68 nestas instituições. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.