Bolsa fecha em alta de 2,66% e dólar recua para R$ 2,4140 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou hoje em alta de 2,66%, com 26.639 pontos. O volume foi de R$ 2,107 bilhões. As maiores altas do índice foram das ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Tim Participações (14,94%), as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Braskem (8,88%) e Tele Leste Celular PN (7,26%). As maiores baixas foram Net PN (-1,52%), Ipiranga Petróleo PN (-0,30%) e Light ON (-0,22%). O dólar fechou cotado a R$ 2,4140, em baixa de 1,19% em relação aos últimos negócios de ontem. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos com juros pós-fixados (DI), com vencimento em janeiro de 2006, encerraram o dia com taxa de 19,41% ao ano, ante taxa de 19,39% registrada ontem.