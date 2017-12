Bolsa fecha em alta e BC anuncia medidas que afetarão câmbio Durante grande parte do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de hoje prevaleceu, mas sem muita convicção, um movimento de realização de lucros ? investidores vendem seus ativos para embolsar os ganhos obtidos. Mas o índice teórico paulista (Ibovespa) virou nos últimos minutos e fechou em ligeira alta de 0,19%. O volume financeiro somou nada menos que R$ 1,667 bilhão, provando que o dia foi de muita volatilidade (oscilação). Hoje mesmo, o Ibovespa atingiu a mínima de 23.179 pontos, em queda de 1,50%. Após o encerramento dos negócios na Bovespa, o Banco Central de certa forma confirmou os boatos de algum tipo de intervenção, ao anunciar que a partir de amanhã o Banco do Brasil também poderá comprar dólares no mercado para recomposição das reservas internacionais, além do pagamento de compromissos externos do Tesouro como vem fazendo desde o segundo semestre do ano passado. Tal medida deve diminuir a oferta de moeda norte-americana no mercado e reduzir a queda do dólar, que hoje fechou cotado a R$ 2,8680 na ponta de venda dos negócios. Trata-se de uma alta de 0,49% em relação às últimas operações de ontem. Os juros futuros andaram na contramão dos demais mercados hoje e voltaram a registrar queda de taxa. Enquanto o dólar e a Bolsa tiveram um dia de realização de lucros, as taxas de juros pós-fixadas (DIs) acompanharam os C-Bonds ? principal título da dívida brasileira negociado no exterior ? e o risco país ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país. O C-Bond opera no patamar máximo desta terça-feira, cotado a 99,375 centavos por dólar e o risco país continua em queda e está em 426 pontos.