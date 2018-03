Bolsa fecha em alta e é uma das melhores aplicações em maio A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou hoje alta de 0,12%. O volume financeiro foi de R$ 720 milhões. No acumulado do mês, a alta é de 6,89%. Trata-se de uma das melhores rentabilidades apuradas em maio entre os ativos. A Bolsa perdeu apenas para a alta de 8,17% registrada pelo euro e de 10,76% do mercado de ouro. No mercado de juros, os contratos com taxas pós-fixadas negociadas na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com vencimento em janeiro pagavam taxas de 24,19% ao ano nesta sexta-feira. Já o dólar comercial fechou cotado a R$ 2,9700, com alta de 1,30% em relação aos últimos negócios de ontem. Em maio, a moeda norte-americana acumula alta de 1,99% frente o real. No ano, porém, a perda acumulada é de 16,10%. Em Nova York, o índice Dow Jones ? que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? avançou 1,60% e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet ? subiu 1,33%.